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Сегодня, 22:32

Болельщики «ПСЖ» освистали Месси во время объявления стартового состава парижан

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Болельщики «ПСЖ» освистали форварда Лионеля Месси во время объявления стартового состава парижан перед игрой с «Клермоном» в 38-м туре лиги 1.

Ранее клуб подтвердил, что матч станет для аргентинца последним в составе действующих чемпионов Франции.

В составе «ПСЖ» в общей сложности нападающий провел 74 матча, забил 32 гола и сделал 35 результативных передач. Вместе с красно-синими 35-летний аргентинский футболист дважды становился чемпионом Франции (2021/22, 2022/23) и обладателем Суперкубка страны-2022.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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