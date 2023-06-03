Болельщики «ПСЖ» освистали Месси во время объявления стартового состава парижан

Болельщики «ПСЖ» освистали форварда Лионеля Месси во время объявления стартового состава парижан перед игрой с «Клермоном» в 38-м туре лиги 1.

Ранее клуб подтвердил, что матч станет для аргентинца последним в составе действующих чемпионов Франции.

В составе «ПСЖ» в общей сложности нападающий провел 74 матча, забил 32 гола и сделал 35 результативных передач. Вместе с красно-синими 35-летний аргентинский футболист дважды становился чемпионом Франции (2021/22, 2022/23) и обладателем Суперкубка страны-2022.