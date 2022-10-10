Болельщиков «Марселя» не пустят на матч против «ПСЖ»

Болельщиков «Марселя» не пустят на выездной матч против «ПСЖ» в 11-м туре чемпионата Франции, передает L'Equipe.

По данным источника, решение было принято из-за напряженных отношений между фанатами обеих клубов. Также сообщалось, что аналогичное решение ждет и фанатов «ПСЖ» в матче второго круга лиги 1 в Марселе.

Матч «ПСЖ» — «Марсель» запланировал на 16 октября.

Клубы провели между собой 102 встречи. Парижане одержали 47 побед, клуб из Марселя оказывался сильнее 33 раза.