Болельщиков «Марселя» не пустят на матч против «ПСЖ»

10 октября, 23:17
Болельщиков «Марселя» не пустят на выездной матч против «ПСЖ» в 11-м туре чемпионата Франции, передает L'Equipe.
По данным источника, решение было принято из-за напряженных отношений между фанатами обеих клубов. Также сообщалось, что аналогичное решение ждет и фанатов «ПСЖ» в матче второго круга лиги 1 в Марселе.
Матч «ПСЖ» — «Марсель» запланировал на 16 октября.
Клубы провели между собой 102 встречи. Парижане одержали 47 побед, клуб из Марселя оказывался сильнее 33 раза.
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Основные источники исследования