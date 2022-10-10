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Франция

10 октября, 23:17

Болельщиков «Марселя» не пустят на матч против «ПСЖ»

Руслан Минаев

Болельщиков «Марселя» не пустят на выездной матч против «ПСЖ» в 11-м туре чемпионата Франции, передает L'Equipe.

По данным источника, решение было принято из-за напряженных отношений между фанатами обеих клубов. Также сообщалось, что аналогичное решение ждет и фанатов «ПСЖ» в матче второго круга лиги 1 в Марселе.

Матч «ПСЖ» — «Марсель» запланировал на 16 октября.

Клубы провели между собой 102 встречи. Парижане одержали 47 побед, клуб из Марселя оказывался сильнее 33 раза.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

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ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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