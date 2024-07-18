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Франция

Сегодня, 00:10

«Бордо» не договорился с инвестиционным фондом из США о продаже клуба

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бордо» на официальном сайте объявил о провалившихся переговорах с американским инвестиционным фондом Fenway Sports Group по поводу продажи клуба.

«Это решение объясняется, в частности, значительной стоимостью стадиона в ближайшие годы, а также общим экономическим контекстом французского футбола. «Бордо» и Жерар Лопес благодарят Fenway Sports Group за интерес, проявленный к клубу, а также за поездку на встречу с заинтересованными сторонами», — говорится в пресс-релизе.

Также клуб отметил, что владелец клуба Жерар Лопес сейчас прилагает все усилия для доработки плана финансирования на сезон-2024/25, чтобы изменить решение Национального директора по контролю за управлением (DNCG), который перевел клуб в третий дивизион из-за финансовых проблем.

Болельщики &laquo;Бордо&raquo;. У недавнего французского гранда проблемы — его ссылают в третий дивизион. На помощь готовы прийти владельцы «Ливерпуля»

Футбол
ФК Бордо
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