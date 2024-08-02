«Бордо» понизили до четвертого дивизиона Франции, «Ньор» отправлен в шестой

В четверг, 1 августа, состоялось очередное заседание Национального директора по контролю за управлением (DNCG), на котором было принято решение о переводе «Бордо» в четвертый дивизион Франции.

В начале этой недели коммерческий суд Бордо одобрил просьбу клуба о рассрочке долга в 90 миллионов евро. Таким образом, «Бордо» избежал расформирования, но лишился профессионального статуса и все контракты с игроками были расторгнуты автоматически.

Другой клуб «Ньор», который в начале лета был понижен до четвертой лиги из-за проваленной финансовой проверки, переведен в шестой дивизион страны.

Изначально «Бордо», занявший 12-е место во втором дивизионе страны, из-за проваленной финансовой проверки был понижен до третьей лиги. Сначала клуб подал апелляцию на данное решение, но позже отказался от нее, так как не нашел нового владельца.