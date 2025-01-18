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Сегодня, 17:30

Борис Игнатьев считает, что у Кварацхелии не будет проблем с адаптацией в «ПСЖ»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что у перешедшего из «Наполи» в «ПСЖ» нападающего Хвичи Кварацхелии не должно возникнуть проблем с адаптацией.

Французский клуб объявил о трансфере 23-летнего грузина 17 января.

«Думаю, что Кварацхелия — самостоятельный человек, он уже переходил и в «Локомотив», и в «Рубин», и в итальянский футбол. Поэтому проблем с переходом в одну из сильнейших команд французской лиги не возникнет. Он на плаву — важно, чтобы он адаптировался именно к игровым ситуациям, а с точки зрения психологической уверенности и внутренней устойчивости Хвича — уверенный в себе игрок. Думаю, что он проявит себя не хуже, чем в Италии», — заявил Игнатьев «Газете.Ru».

В сезоне-2024/25 чемпионата Италии Кварацхелия сыграл 17 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи.

Источник: Газета.Ru
Хвича Кварацхелия
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Борис Игнатьев
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