Боссы «ПСЖ» хотят запретить Мбаппе посещать «Парк де Пренс»

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«ПСЖ» продолжает оказывать давление на форварда команды Килиана Мбаппе, который не хочет покидать клуб этим летом.
Как сообщает Le10Sport со ссылкой на журналиста Жюльена Лорена, руководство «ПСЖ» хочет запретить 24-летнему игроку посещать стадион команды «Парк де Пренс».
10 августа сообщалось, что «ПСЖ» написал Мбаппе письмо, в котором рассказал о тяжелых экономических последствиях, если он уйдет бесплатно в 2024 году.
Французский футболист выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.