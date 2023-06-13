Браим Диас: «Мбаппе в «Реале»? Сейчас не время об этом говорить»

Полузащитник «Реала» Браим Диас прокомментировал возможный переход в команду нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

«Мбаппе в «Реале»? Сейчас не время об этом говорить. Сегодня мой день, но я представлял себе, что мне зададут подобный вопрос. Я счастлив находиться в мадридском «Реале». Это не изменится, вне зависимости от того, кто будет окружать меня в раздевалке», — сказал Диас на пресс-конференции.

Соглашение «Реала» с 23-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года.

Последние три сезона хавбек провел в аренде у «Милана». За это время Диас провел 124 матча, в которых забил 18 голов и сделал 15 результативных передач.