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Сегодня, 04:38

Брат Мбаппе может продолжить карьеру в «Лилле»

Евгений Козинов
Корреспондент
Итан Мбаппе.
Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Итан Мбаппе следом за братом Килианом покинет парижский клуб в конце сезона, объявила его мать.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 17-летний француз должен присоединиться к «Лиллю».

Ранее сообщалось, что Итан вместе со своим братом может перебраться в «Реал». Однако 20 мая стало известно, что мадридский клуб не будет подписывать младшего Мбаппе.

В этом сезоне Итан Мбаппе сыграл в 5 матчах за главную команду «ПСЖ», но не отметился результативными действиями. В составе дубля он забил 8 голов и сделал 6 голевых передач в 28 матчах.

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