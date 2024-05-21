Брат Мбаппе может продолжить карьеру в «Лилле»

Нападающий «ПСЖ» Итан Мбаппе следом за братом Килианом покинет парижский клуб в конце сезона, объявила его мать.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 17-летний француз должен присоединиться к «Лиллю».

Ранее сообщалось, что Итан вместе со своим братом может перебраться в «Реал». Однако 20 мая стало известно, что мадридский клуб не будет подписывать младшего Мбаппе.

В этом сезоне Итан Мбаппе сыграл в 5 матчах за главную команду «ПСЖ», но не отметился результативными действиями. В составе дубля он забил 8 голов и сделал 6 голевых передач в 28 матчах.