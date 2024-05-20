Брат Мбаппе не перейдет в «Реал»

Хавбек «ПСЖ» Итан Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, игрок отрицательно ответил на вопрос болельщиков о возможном переходе в мадридскую команду.

10 мая Килиан Мбаппе объявил, что уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Наиболее вероятно, что форвард продолжит карьеру в «Реале». 16 мая сообщалось, что мадридский клуб рассчитывает официально объявить о сделке с футболистом до начала Евро-2024.