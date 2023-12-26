Брат Мбаппе ведет переговоры с «ПСЖ» о первом профессиональном контракте

Брат французского форварда Килиана Мбаппе Этан обсуждает возможность подписания своего первого профессионального контракта с «ПСЖ», сообщает L'еquipe.

Юношеское соглашение 16-летнего игрока с парижанами истекает в конце сезона.

Этан Мбаппе дебютировал за основную команду «ПСЖ» в матче 17-го тура лиги 1 с «Метцем» (3:1), который прошел 20 декабря. Он вышел на поле на замену на 90+2-й минуте встречи.

«ПСЖ» на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 40 очков за 17 матчей.