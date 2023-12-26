Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:07

Брат Мбаппе ведет переговоры с «ПСЖ» о первом профессиональном контракте

Алина Савинова
Telegram Дзен

Брат французского форварда Килиана Мбаппе Этан обсуждает возможность подписания своего первого профессионального контракта с «ПСЖ», сообщает L'еquipe.

Юношеское соглашение 16-летнего игрока с парижанами истекает в конце сезона.

Этан Мбаппе дебютировал за основную команду «ПСЖ» в матче 17-го тура лиги 1 с «Метцем» (3:1), который прошел 20 декабря. Он вышел на поле на замену на 90+2-й минуте встречи.

«ПСЖ» на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 40 очков за 17 матчей.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Apres-ses-debuts-au-psg-quel-est-le-potentiel-d-ethan-mbappe/1438834
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Обсудить
Читайте также
Костомаров назвал свои главные принципы в жизни
Журналисты «СЭ» назвали главных героев 2023 года
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Полузащитник «Монако» Фофана заявил, что гордится Головиным