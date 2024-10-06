«Гавр» на выезде уступил «Бресту», Кузяев вышел на замену

«Гавр» в матче 7-го тура чемпионата Франции на выезде уступил «Бресту» со счетом 0:2.

Отличились Людовик Ажорк и Ибрагим Салах. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле на 64-й минуте.

На 48-й минуте гости остались вдесятером после удаления Этьена Юте Кинкуэ. На 73-й минуте защитник хозяев Массадио Хайдара получил красную карточку.

В других матчах тура «Реймс» победил «Монпелье» (4:2), «Страсбур» сыграл вничью с «Лансом» (2:2).

После этого матча «Гавр» с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Брест» с 9 очками — на 10-й строчке.