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Франция

Сегодня, 19:59

«Гавр» на выезде уступил «Бресту», Кузяев вышел на замену

Сергей Разин
корреспондент
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«Гавр» в матче 7-го тура чемпионата Франции на выезде уступил «Бресту» со счетом 0:2.

Отличились Людовик Ажорк и Ибрагим Салах. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле на 64-й минуте.

На 48-й минуте гости остались вдесятером после удаления Этьена Юте Кинкуэ. На 73-й минуте защитник хозяев Массадио Хайдара получил красную карточку.

В других матчах тура «Реймс» победил «Монпелье» (4:2), «Страсбур» сыграл вничью с «Лансом» (2:2).

После этого матча «Гавр» с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Брест» с 9 очками — на 10-й строчке.

Франция. Лига 1. 7-й тур
06 окт, 18:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:0
Гавр
Франция. Лига 1. 7-й тур
06 окт, 18:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:2
Ланс
Франция. Лига 1. 7-й тур
06 окт, 18:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
4:2
Монпелье

Далер Кузяев
ФК Брест
ФК Гавр
ФК Ланс
ФК Монпелье
ФК Реймс
ФК Страсбур

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