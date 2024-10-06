«Брест и «Гавр» сыграют в 7-м туре лиги 1 в воскресенье, 6 октября. Начало матча на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте — в 18.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Брест» — «Гавр» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (контент стриминговой платформы доступен по подписке).

Следить за ключевыми событиями и узнать результат игры «Брест» — «Гавр» можно в матч-центре «СЭ».

В составе «Гавра» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который принял участие в 5 играх этого сезона чемпионата Франции и забил 1 гол. Его команда в 6 матчах набрала 6 очков. Такое же количество очков и игр у «Бреста».