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Сегодня, 17:00

«Брест» — «Гавр»: смотреть матч лиги 1 онлайн

«Брест» примет «Гавр» в матче французской лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Брест и «Гавр» сыграют в 7-м туре лиги 1 в воскресенье, 6 октября. Начало матча на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте — в 18.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Брест» — «Гавр» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (контент стриминговой платформы доступен по подписке).

Следить за ключевыми событиями и узнать результат игры «Брест» — «Гавр» можно в матч-центре «СЭ».

Франция. Лига 1. 7-й тур
06 окт, 18:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Гавр

В составе «Гавра» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который принял участие в 5 играх этого сезона чемпионата Франции и забил 1 гол. Его команда в 6 матчах набрала 6 очков. Такое же количество очков и игр у «Бреста».

ФК Брест
ФК Гавр

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