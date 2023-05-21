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Сегодня, 17:53

«Клермон» проиграл «Бресту» в матче лиги 1

Мария Гусева
«Брест» обыграл «Клермон» в матче лиги 1.
Фото AFP
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«Клермон» на выезде проиграл «Бресту» в матче 36-го тура чемпионата Франции — 1:2.

В составе хозяев голы забили Франк Онора и Стив Мунье. У гостей отличился Нето Боржес.

«Клермон» занимает 8-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 53 очка. «Брест» располагается на 14-й строчке — 41 очко.

Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 16:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:1
Клермон Фут

В параллельном матче «Реймс» и «Анже» сыграли вничью — 2:2.

У «Реймса» голы забили Ито Дзюня и Фоларин Балоган. У «Анже» отличились Халид Шабанович и Химад Абделли.

Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 16:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
2:2
Анже

«Труа» и «Страсбур» сыграли вничью — 1:1.

Отличились полузащитник «Страсбура» Хабиб Диарра и хавбек «Труа» Рони Лопеш.

Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 16:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
1:1
Страсбур

«Ницца» и «Тулуза» не смогли выявить победителя — 0:0.

Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 16:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
0:0
Тулуза

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
Футбол
ФК Анже
ФК Брест
ФК Клермон Фут
ФК Ницца
ФК Реймс
ФК Страсбур
ФК Труа
ФК Тулуза
1
0
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