«Ланс» и «Брест» сыграли вничью

Сегодня, 21:01
«Брест» дома сыграл вничью с «Лансом» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 1:1.
У хозяев забил Жереми Ле Дордон. У гостей — Жонатан Гради.
«Ланс» с 46 очками занимает третье место в лиге 1. «Брест» — 14-й с 20 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования