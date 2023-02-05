«Ланс» и «Брест» сыграли вничью

«Брест» дома сыграл вничью с «Лансом» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 1:1.

У хозяев забил Жереми Ле Дордон. У гостей — Жонатан Гради.

«Ланс» с 46 очками занимает третье место в лиге 1. «Брест» — 14-й с 20 очками.