0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:52

«Монако» победил «Брест» на выезде, Головин установил личный рекорд по голам за сезон в лиге 1

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Головин (слева).
Фото AFP
Telegram Дзен

«Монако» обыграл «Брест» на выезде в матче 24-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Полузащитник монегасков Александр Головин открыл счет на 39-й минуте. Этот гол стал для футболиста шестым в нынешнем розыгрыше лиги 1, россиянин установил личный рекорд по голам за сезон в чемпионате Франции.

Второй гол гостей на 73-й минуте забил форвард Майрон Боаду. Единственный мяч хозяев забил Жереми Ле Дуарон, который отличился на 86-й минуте.

«Монако» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 50 очками в 24 матчах. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 7 очков.

«Брест» идет на 16-й строчке с 20 очками в 24 играх.

Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 17:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:2
Монако

Александр Головин
Футбол
ФК Брест
ФК Монако
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ренн» на своем поле победил «Клермон»

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал вмешательство советника команды в его работу по ходу матча с «Лиллем»