«Монако» уступил «Бресту», Головин вышел на замену в концовке

«Монако» в гостях проиграл «Бресту» в матче 28-го тура французской лиги 1 — 1:2.

Хозяева вышли вперед на 42-й минуте благодаря автоголу Филиппа Кена. Монегаски отыгрались на 63-й минуте, пенальти реализовал Денис Закария.

Победный мяч «Бреста» в концовке забил Махди Камара.

Российский полузащитник гостей Александр Головин начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 81-й минуте.

«Монако» (50 очков) занимает второе место в лиге 1. «Брест» (43) идет восьмым в турнирной таблице.