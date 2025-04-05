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Франция

5 апреля, 21:54

«Монако» уступил «Бресту», Головин вышел на замену в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Брест» — «Монако».
Фото AFP
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«Монако» в гостях проиграл «Бресту» в матче 28-го тура французской лиги 1 — 1:2.

Хозяева вышли вперед на 42-й минуте благодаря автоголу Филиппа Кена. Монегаски отыгрались на 63-й минуте, пенальти реализовал Денис Закария.

Победный мяч «Бреста» в концовке забил Махди Камара.

Российский полузащитник гостей Александр Головин начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 81-й минуте.

«Монако» (50 очков) занимает второе место в лиге 1. «Брест» (43) идет восьмым в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 28-й тур.
05 апреля, 20:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:1
Монако

Источник: Таблица лиги 1
Александр Головин
Футбол
ФК Брест
ФК Монако
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