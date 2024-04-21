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Сегодня, 20:05

«Монако» без Головина обыграл «Брест»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Брест» — «Монако».
Фото AFP
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«Монако» на выезде победил «Брест» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Счет на 40-й минуте открыл Денис Закария. На 48-й минуте преимущество монегасков удвоил Такуми Минамино.

В концовке гости остались вдевятером — сначала красную карточку получил Элисс Бен-Сегир, а через несколько минут арбитр удалил Уилфрида Синго.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускал матч из-за травмы. Французский L'Equipe сообщал, что Головин из-за повреждения больше не сыграет в текущем сезоне. В «Монако» не смогли назвать точные сроки восстановления россиянина.

«Монако» (55 очков) поднялся на второе место в лиге 1. «Брест» (53) опустился на третью позицию в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 18:05. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
0:2
Монако

Источник: Таблица лиги 1
Александр Головин
Футбол
ФК Брест
ФК Монако
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