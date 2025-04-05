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Франция

5 апреля, 16:10

«Брест» — «Монако»: смотреть трансляцию матча лиги 1

«Брест» и «Монако» встретятся в чемпионате Франции 5 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Брест» и «Монако» встретятся в 28-м туре чемпионата Франции в субботу, 5 апреля. Игра на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте (Франция) начнется в 20.00 по московскому времени.

Изучайте ключевые события и результат игры «Брест» — «Монако» в матч-центре нашего сайта.

Франция. Лига 1. 28-й тур.
05 апреля, 20:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:1
Монако

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен при наличии платной подписки.

«Брест» после 27 туров чемпионата Франции-2024/25 набрал 40 очков и занимал восьмое место в турнирной таблице, его предыдущим соперником в лиге 1 была «Тулуза» (4:2). У «Монако» — 50 очков и вторая строчка в чемпионате, монегаски в прошлую субботу обыграли «Ниццу» (2:1).

Выступающий за «Монако» российский полузащитник Александр Головин в этом сезоне провел во всех турнирах 28 матчей, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.

Александр Головин
ФК Брест
ФК Монако
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