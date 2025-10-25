«Брест» и «ПСЖ» сыграют в чемпионате Франции 25 октября

«Брест» и «ПСЖ» сыграют в 9-м туре чемпионата Франции в субботу, 25 октября. Матч на стадионе «Франсис Ле Бле» в Бресте (Франция) начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 9-й тур.

25 октября, 18:00. Stade Francis Le Ble (Брест)

В прямом эфире матч лиги 1 покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Ключевые события и результат игры «Брест» — «ПСЖ» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

После 8 туров «Брест» с 9 очками занимает 12-е место в таблице, его предыдущим соперником был «Лорьян» (3:3). У «ПСЖ» — 17 очков и вторая строчка, 17 октября парижане сыграли вничью со «Страсбуром» (3:3).