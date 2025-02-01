«Брест» сыграет с «ПСЖ» в 20-м туре лиги 1 в субботу, 1 февраля. Матч пройдет на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Брест» — «ПСЖ» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Команда из Бреста набрала 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Парижане располагаются на первой строчке чемпионата, в их активе — 47 баллов.

Франция. Лига 1. 20-й тур.

01 февр, 19:00. Stade Francis Le Ble (Брест)

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