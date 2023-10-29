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Сегодня, 14:00

«Брест» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

Матч лиги 1 «Брест» — «ПСЖ» начнется в 15:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;ПСЖ&amp;quot;.
Фото AFP
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«ПСЖ» на выезде сыграет против «Бреста» в рамках 10-го тура лиги 1 в воскресенье, 29 октября. Матч пройдет на стадионе Stade Francis Le Ble в Бресте, Франция. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 10-й тур
29 окт, 15:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
ПСЖ

Бесплатная видеотрансляция матча «Брест» — «ПСЖ» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Следить за ключевыми событиями противостояния чемпионата Франции по футболу можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

«Брест» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. «ПСЖ» идет на третьем месте в чемпионате Франции, набрав 18 очков.

Последняя очная игра оппонентов закончилась со счетом 2:1 в пользу «ПСЖ».

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Брест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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