«ПСЖ» разгромил «Брест», Дембеле оформил хет-трик во втором матче подряд

«ПСЖ» на выезде обыграл «Брест» в матче 20-го тура французской лиги 1 — 5:2.

Хет-трик у парижан оформил Усман Дембеле. Француз забил на 29-й, 56-й и 62-й минутах. Дембеле отметился тремя забитыми мячами во втором матче подряд — 29 января он принес «ПСЖ» победу над «Штутгартом» (4:1) в Лиге чемпионов.

У хозяев отличились Ромен Дель Кастильо (50-я минута) и Людовик Айорк (71-я).

В концовке дубль у гостей оформил Гонсалу Рамуш, забивший на 89-й и 90+7-й минутах.

«ПСЖ» (50 очков) остается лидером лиги 1. «Брест» (28) идет восьмым в турнирной таблице.