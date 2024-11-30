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Франция

30 ноября, 22:58

«Брест» дома одержал победу над «Страсбуром»

Алина Савинова
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«Брест» на своем поле победил «Страсбур» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 3:1.

Счет на 12-й минуте игры открыл Кенни Лала, забив гол с пенальти. В добавленное к первому тайму время преимущество хозяев увеличил Матиаш Перейра-Лаже, первый гол которого не засчитали из-за офсайда. На 90+2-й минуте у «пиратов» также отличился Ромен Дель Кастийо. Автором единственного гола гостей стал Гемиссонги Уаттара (85-я минута).

Во втором тайме нападающий «Бреста» Людовик Ажорк не реализовал 11-метровый.

«Брест» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах и с 16 очками поднялся на 10-е место в лиге 1. Проигравший последние четыре встречи «Страсбур» (13 очков) опустился на 13-ю позицию.

Франция. Лига 1. 13-й тур
30 нояб, 21:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
3:1
Страсбур

Футбол
ФК Брест
ФК Страсбур
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