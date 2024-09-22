«Брест» одержал победу над «Тулузой» в матче лиги 1

«Брест» дома победил «Тулузу» в матче 5-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Счет на 20-й минуте игры открыл Мама Бальде. В добавленное время Ромэн Фавр увеличил преимущество хозяев.

На 36-й минуте главный тренер «Бреста» Эрик Руа получил красную карточку, в связи с чем специалист пропустит следующую игру команды.

«Брест» с 6 очками располагается на 11-й позиции в турнирной таблице. У «Тулузы» 5 баллов и 13-я строчка.

В другом матче дня «Монпелье» на своем поле обыграл «Осер» со счетом 3:2.