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Сегодня, 19:58

«Брест» одержал победу над «Тулузой» в матче лиги 1

Алина Савинова
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«Брест» дома победил «Тулузу» в матче 5-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Счет на 20-й минуте игры открыл Мама Бальде. В добавленное время Ромэн Фавр увеличил преимущество хозяев.

На 36-й минуте главный тренер «Бреста» Эрик Руа получил красную карточку, в связи с чем специалист пропустит следующую игру команды.

«Брест» с 6 очками располагается на 11-й позиции в турнирной таблице. У «Тулузы» 5 баллов и 13-я строчка.

Франция. Лига 1. 5-й тур
22 сент, 18:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:0
Тулуза

В другом матче дня «Монпелье» на своем поле обыграл «Осер» со счетом 3:2.

Франция. Лига 1. 5-й тур
22 сент, 18:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
3:2
Осер

Футбол
ФК Брест
ФК Монпелье
ФК Осер
ФК Тулуза

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