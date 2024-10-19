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Женезьо — о ничьей с «Монако»: «Мы устроили настоящий праздник сна для болельщиков»

Евгений Козинов
Корреспондент
Бруно Женезьо.
Фото AFP
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Главный тренер «Лилля» Бруно Женезьо прокомментировал ничью с «Монако» (0:0) в матче 8-го тура чемпионата Франции. Монегаски играли вдесятером в течение 30 минут.

«Сегодня вечером мы устроили настоящий праздник сна для болельщиков. Мы набрали одно очко, потому что Люка Шевалье снова спас нас. Этого было совершенно недостаточно, учитывая то, что мы планировали. Это не то, чего я хочу видеть от команды. Иногда бывают поражения, которые больше обнадеживают, чем эта ничья.

Что удовлетворило? Ничего. Мы не сделали того, что планировали, и это меня больше всего злит. Должны играть лучше, намного, намного лучше. Казалось, что мы были рады сыграть 0:0. Мы ничего не создали. Мы были рады находиться на своей половине поля и отдавать мяч «Монако», а также дать им возможность делать то, что им нравится», — приводит GFFN слова Женезьо.

«Монако» с 20 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» с 14 очками — на 4-й строчке.

Футбол
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