Будущий клуб Месси определится после чемпионата мира-2022

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Будущее форварда «ПСЖ» Лионеля Месси решится по результатам чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает El Nacional
По информации издания, если сборная Аргентины сумеет завоевать трофей, то 35-летний аргентинец перейдет в «Интер Майами», где планирует завершить карьеру. Если выступление будет неудачным, то Месси останется в Европе и продолжит играть до чемпионата мира-2026. Лионель должен продлить контракт с «ПСЖ» по окончании сезона.
Чемпионат мира в Катаре станет для аргентинского форварда пятым в карьере. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Первым соперником Аргентины станет Саудовская Аравия, матч пройдет 22 ноября в 22:00 по московскому времени.
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Основные источники исследования