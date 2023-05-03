Булыкин считает, что переход Месси в «ПСЖ» нельзя считать ошибкой

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался об отстранении чемпиона мира, аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси от работы с командой на 15 дней.

«Я думаю, ошибкой это по-любому не было. Все-таки он хорошо проявил себя и получил много денег. Поэтому ошибкой это не назвать. А вот куда сделать следующий шаг, для него сейчас большой вопрос. Поэтому сейчас все и вылезает наружу. Хотя, на мой взгляд, все должно решаться тихо-спокойно, но, видимо, кого-то что-то не устраивает, поэтому мы узнаем о таких ситуациях из прессы», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Месси покинул расположение «ПСЖ» после поражения от «Лорьяна» и улетел в Саудовскую Аравию в рамках обязательства посла Министерства страны по туризму. При этом, он сделал это вопреки указаниям главного тренера Кристофа Галтье и футбольного директора Луиша Кампуша. Несмотря на то что Месси получил разрешение высшего руководства клуба, он все же отстранен на две недели, а также не будет в этот срок получать зарплату. По данным СМИ, «ПСЖ» не намерен продлевать с ним контракт. Напомним, аргентинец играет за парижан с 2021 года.

Соглашение 35-летнего аргентинца с парижанами истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.