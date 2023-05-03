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Сегодня, 15:47

Булыкин заявил, что возвращение Месси в «Барселону» станет мегапереходом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении чемпиона мира в составе сборной Аргентины Лионеля Месси в испанскую «Барселону».

«Возможное возвращение Месси в «Барселону»? Это будет мегапереход, всем он интересен. Но состоится он или нет, мы узнаем в ближайшем будущем — там много нюансов, много лимитов, скажем так. А вот в Саудовской Аравии лимитов нет», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Месси 30 апреля покинул расположение «ПСЖ» после поражения от «Лорьяна» и улетел в Саудовскую Аравию в рамках обязательства посла Министерства страны по туризму. При этом, он сделал это вопреки указаниям главного тренера Кристофа Галтье и футбольного директора Луиша Кампуша. Несмотря на то что Месси получил разрешение высшего руководства клуба, он все же отстранен на две недели, а также не будет в этот срок получать зарплату. По данным СМИ, «ПСЖ» не намерен продлевать с ним контракт.

Контракт Месси с парижанами истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/03/20352356.shtml
Дмитрий Булыкин
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Булыкин считает, что переход Месси в «ПСЖ» нельзя считать ошибкой