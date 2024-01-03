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Сегодня, 21:36

Бышовец оценил игру Александра Головина за «Монако»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру Александра Головина за «Монако».

«Основания для того, чтобы включить Головина в символическую сборную лиги 1 были. Его игра влияет на результаты «Монако». Вполне заслуженно Александра включили в список лучших футболистов. Очень рад за него, я хотел, чтобы он уехал во Францию. Там есть перспектива и там легче начинать европейскую карьеру. Если говорить о лучшем российском футболисте, то тогда надо рассуждать об игроке, выступающем за клуб РПЛ. Что касается Головина, то ему удалось реализовать себя в «Монако» и в сборной России», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

В этом сезоне 27-летний россиянин сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-golovin-zasluzhenno-v-spiske-luchshih-ligi-1-ego-igra-vliyaet-na-rezul-taty-monako/
Александр Головин
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Монако
0
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