Бышовец оценил игру Александра Головина за «Монако»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру Александра Головина за «Монако».

«Основания для того, чтобы включить Головина в символическую сборную лиги 1 были. Его игра влияет на результаты «Монако». Вполне заслуженно Александра включили в список лучших футболистов. Очень рад за него, я хотел, чтобы он уехал во Францию. Там есть перспектива и там легче начинать европейскую карьеру. Если говорить о лучшем российском футболисте, то тогда надо рассуждать об игроке, выступающем за клуб РПЛ. Что касается Головина, то ему удалось реализовать себя в «Монако» и в сборной России», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

В этом сезоне 27-летний россиянин сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.