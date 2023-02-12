Малуда восхитился прогрессом полузащитника «Монако» Головина

Бывший нападающий «Челси» и «Лиона» Флоран Малуда в интервью «СЭ» высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Когда Головин только приехал, на него возлагали большие надежды. Он показал свой потенциал. Это молодой, талантливый и одаренный футболист. Но французская лига не такая простая, как кажется на первый взгляд. Там делается упор на «физику», тактику. Все это усложняет пребывание во Франции. Головин стал лучше, чем тот, который приезжал в 2018 году. Но когда ты играешь в эру «ПСЖ», сложно с ними соревноваться. «Монако» смог взять трофей с Мбаппе, но сейчас разница между «ПСЖ» и всеми остальными очень большая. Мне нравится сама концепция «Монако». Они выращивают множество молодых талантов. Игроки часто не остаются в клубе надолго. Головин — исключение! Он здесь уже четыре года, почти пять. Никто не задерживался так долго в «Монако»!» — сказал Малуда «СЭ».

«Монако» набрал 47 очков и вышел на второе место в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ» сохраняет первую строчку с 54 очками.