0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:05

Малуда восхитился прогрессом полузащитника «Монако» Головина

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Челси» и «Лиона» Флоран Малуда в интервью «СЭ» высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Когда Головин только приехал, на него возлагали большие надежды. Он показал свой потенциал. Это молодой, талантливый и одаренный футболист. Но французская лига не такая простая, как кажется на первый взгляд. Там делается упор на «физику», тактику. Все это усложняет пребывание во Франции. Головин стал лучше, чем тот, который приезжал в 2018 году. Но когда ты играешь в эру «ПСЖ», сложно с ними соревноваться. «Монако» смог взять трофей с Мбаппе, но сейчас разница между «ПСЖ» и всеми остальными очень большая. Мне нравится сама концепция «Монако». Они выращивают множество молодых талантов. Игроки часто не остаются в клубе надолго. Головин — исключение! Он здесь уже четыре года, почти пять. Никто не задерживался так долго в «Монако»!» — сказал Малуда «СЭ».

«Монако» набрал 47 очков и вышел на второе место в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ» сохраняет первую строчку с 54 очками.

Роман Абрамович. «Абрамович сделал «Челси» сексуальным. Было тяжело наблюдать за его уходом из клуба». Откровенный Малуда
Александр Головин
Флоран Малуда
ФК Монако
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Роднина: «Давно назрела ситуация, когда надо пересматривать, как формируется МОК»
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Неймар остался недоволен игрой некоторых футболистов «ПСЖ» в матче с «Монако»

«Лилль» переиграл «Страсбур»