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Мостовой: «Головина назвали царем? Подумаешь, назвали его. Царь у нас был один в футболе»

Мостовой отреагировал на то, что фанаты «Монако» назвали Головина царем
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr назвал полузащитника команды Александра Головина царем.

«Вы помните, сколько раз на меня нападали и говорили, что так еще кого-то назвали. Это уже глупости. Ясно, что поколения проходят. Головин намного моложе меня. Проходит 15 лет и эта фраза опять вылезает. Подумаешь, назвали его. Но лишний раз убеждаешься, что царь у нас был один в футболе. Его непросто так называли. Смысл на эту тему говорить», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее «Монако» в матче 20-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Марселем» со счетом 1:1. После этого матча «Монако» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Марсель» с 43 очками — на третьей строчке.

Александр Головин
Александр Мостовой
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