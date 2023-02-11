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Сегодня, 13:22

Бывший гендиректор «Монако» Петров прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к Головину

Алина Савинова
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Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику французского клуба Александру Головину.

«Интерес «Боруссии» к Головину? Я не знаю, впервые слышу об этом. Головин — замечательный игрок и человек. Если это правда, то я очень доволен», — цитирует Петрова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами и семью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 22 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-gendirektor-monako-petrov-prokommentiroval-interes-borussii-k-golovinu-226959/
Александр Головин
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
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