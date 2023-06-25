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Сегодня, 19:36

Зидан о работе в сборной Франции: «Ничего нельзя исключать»

Руслан Минаев
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что может возглавить сборную Франции.

«Нельзя ничего исключать. Нужно чувствовать, что ты этого хочешь. Я знаю, чего я сейчас хочу, а чего нет. Я просто говорю себе: если наступила пауза, так должно было произойти. Нужно принять происходящее и смотреть, что будет дальше», — сказал Зидан в интервью Telefoot.

Отвечая на вопрос о возвращении к тренерской работе, француз сказал, что ему не хватает адреналина.

Последним местом работы Зидана был «Реал», который он покинул в 2021 году. 50-летний специалист дважды возглавлял мадридцев — с 2016 по 2018 годы и с 2019 по 2021.

Под руководством Зидана «Реал» дважды становился чемпионом Испании и трижды завоевал Лигу чемпионов.

Зинедин Зидан
Футбол
Сборная Франции по футболу
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