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Сегодня, 13:09

L'Equipe: Зидан пока не будет отвечать на резкие слова главы Федерации футбола Франции

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в ближайшее время не будет отвечать на слова президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, сообщает L'Equipe. При этом, источник не сообщает ожидать ли какой-либо реакции от экс-полузащитника сборной Франции в дальнейшем.

Ранее на сторону Зидана встали Килиан Мбаппе и Франк Рибери. С заявлением по этому поводу выступил «Реал», а также министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Зидан мог заменить Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции, однако перестановки не произошло, поскольку последний продлил свой контракт до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он остается безработным с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.

Зинедин Зидан
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