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Сегодня, 18:32

Бывший игрок ЦСКА Языджи объявил об уходе из «Лилля»

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Турецкий полузащитник Юсуф Языджи сообщил об уходе из «Лилля».

«Сегодня эта история подходит к концу, но вы будете в моем сердце навсегда! На протяжении всей своей жизни я никогда не забуду воспоминания, разделенные с вами. Для меня было честью носить футболку клуба», — написал Языджи в своих социальных сетях.

Языджи перешел в «Лилль» в августе 2019 года из «Трабзонспора». С января по июнь 2022-го хавбек выступал за ЦСКА на правах аренды.

Рыночная стоимость Языджи составляет десять миллионов евро по оценке портала Transfermarkt.

Футбол
ФК Лилль
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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