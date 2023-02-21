Жером Ротен призвал «ПСЖ» продать Месси или Неймара

Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен призвал клуб продать нападающих Лионеля Месси или Неймара.

«Разбить трио МНМ (Месси, Неймар, Мбаппе) — приоритетная задача «ПСЖ». Приоритет в том, чтобы убрать хотя бы одного. Я говорю о Месси или Неймаре, не о Мбаппе, конечно. Если Килиану захочется чего-то нового, для «ПСЖ» это станет трагедией.

Месси был аномалией с момента своего прихода в «ПСЖ». Сейчас я полностью на стороне клуба. Луиш Кампуш должен взять на себя ответственность и признать, что приход Месси не обязательно был хорошим событием, что это был провал.

А еще возникает вопрос о Неймаре. Я даже не говорю о трансфере, потому что я думаю, что «ПСЖ» признал тот факт, что они никогда не продадут Неймара за 200 миллионов евро или за 220 миллионов, как они купили его в свое время. Но хотя бы снизьте цену вдвое, чтобы сэкономить его зарплату, потому что есть финансовый фэйр-плей.

Если «ПСЖ» действительно хочет начать новый спортивный проект, я думаю, нужно расстаться с высокооплачиваемыми игроками», — приводит слова Ротена RMC Sport.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 57 очков в 24 матчах.

Также команда играет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч против «Баварии» «ПСЖ» проиграл со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 8 марта.