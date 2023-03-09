Ротен: «Месси много забил «Анже» и «Клермону», но исчезает в важных матчах. Он не подходит для игры на топ-уровне»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал игру форварда парижан Лионеля Месси.

«Он не хочет вкладываться в этот клуб! Он забил 18 голов и отдал 16 голевых передач в этом году против «Анже» и «Клермона», но в важных матчах полностью исчезает! Месси вообще ничего не выигрывает у нас.

В прошлом году против «Реала» — пфф. Он был на «Бернабеу» и провалился, как и остальные. Конечно, у него хорошая техника и видение поля, это будет и в 50 лет. Но с таким мышлением он не подходит для игры на топ-уровне», — цитирует Ротена RMC Sport.

«ПСЖ» вылетел из текущего розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Баварии» (0:1; 0:2). 35-летний аргентинец сыграл в обоих матчах по 90 минут. В прошлом сезоне парижане вылетели из ЛЧ на той же стадии, проиграв «Реалу» (1:0; 1:3).