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Сегодня, 10:16

Зидан: «Бензема заслуживает очень высокой оценки, он способен сделать еще больше»

Мария Гусева

Бывший полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан назвал форварда «Реала» Карима Бензема лучшим нападающим в истории страны.

«Каждый может назвать своего игрока. Кто-то скажет, что это Жан-Пьер Папен, который забивал восхитительные голы, другие выберут Мишеля Платини. На мой взгляд, это Карим Бензема. Потому что я тренировал его и знаю, что он из себя представляет. В любом случае Бензема заслуживает очень высокой оценки. Желаю ему идти к новым рекордам и блистать на поле, с «Реалом» и со сборной Франции. Он способен сделать еще больше», — цитирует GFFN Зидана.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.

Зинедин Зидан
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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