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Сегодня, 21:13

Бывший спортивный директор «Спартака» Каттани возглавил академию «ПСЖ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани занял должность директора академии «ПСЖ», сообщает L'?quipe.

По информации источника, помощником Каттани станет бывший полузащитник парижан Йоан Кабай, который до этого занимал должность спортивного координатора. На этом посту итальянец сменил Жана-Франсуа Пиена.

Технический директор академии также будет назначен в ближайшее время. Ожидается, что это место займет Сирилл Каррьер. «ПСЖ» продолжает реструктуризацию клубной академии, которая началась минувшим летом.

Каттани занимал должность спортивного директора в «Спартаке» с 1 декабря 2021 по 13 июля 2022 года. В 2017 году он работал скаутом в «Челси», а в 2018-м перешел в скаутскую службу «ПСЖ».

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Лука Каттани
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