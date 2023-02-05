Газзаев: «Если интерес к Головину из «Боруссии» действительно есть, то это шаг вперед в его карьере»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Сейчас судить о возможности трансфера сложно. «Боруссия» — команда, которая в данный момент на ходу и идет практически вровень с «Баварией», борется за чемпионство, регулярно участвует в Лиге чемпионов. Это команда с большими традициями, амбициями и авторитетом. Если интерес к Головину из «Боруссии» действительно есть, то это шаг вперед в его карьере. Состоится переход или нет — вопрос другой», — сказал Газзаев «СЭ».

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.