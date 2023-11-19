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Сегодня, 13:41

Чалов рассказал о реакции, когда Головин боролся с Мбаппе за звание футболиста месяца в лиге 1

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов рассказал, как отреагировал на то, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин боролся с чемпионом мира Килианом Мбаппе за звание лучшего игрока чемпионата Франции в октябре.

«Я и говорю, что, конечно, в эти моменты какая-то гордость за наших пацанов, в частности за Головина. Мы прекрасно знаем, что у него есть все качества, чтобы быть на том уровне и становиться лучше. Саша — большой молодец. Надеюсь, что в этом сезоне он еще добавит», — приводит ТАСС слова Чалова.

27-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 11 матчах чемпионата Франции.

24-летний Мбаппе с 2017 года является игроком «ПСЖ». Он провел 11 игр в лиге 1 сезона-2023/24, забил 13 мячей и сделал 1 голевую передачу.

Источник: https://tass.ru/sport/19323521
Александр Головин
Килиан Мбаппе
Федор Чалов
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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