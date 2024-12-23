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Чанов: «Сафонов на обложке L'Equipe — большое дело. Показал, какова наша вратарская школа»

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал игру Матвея Сафонова в матче Кубка Франции с «Лансом».

«Можем только порадоваться за Матвея. Еще и на обложку L'Equipe попал — тоже большое дело. После матча с «Баварией» на него был несправедливый наезд со стороны СМИ. Как водится, в таких случаях его загнали в угол, пришлось снова дожидаться своего шанса. В прошедшей встрече он получил возможность и отлично ей воспользовался. Именно в таких ситуациях проявляется вратарский характер. Матвей показал тренерскому штабу, болельщикам и СМИ, какова наша советская и вратарская школа. Пускай и говорят, что пенальти — лотерея, но удача в ней улыбается сильнейшим. Мне и самому приходилось участвовать в кубковых баталиях. Надо отдать Сафонову должное и поздравить в том числе всех, кто имеет к нему отношение», — сказал Чанов «ВсеПроСпорт».

22 декабря российский вратарь успешно отразил два пенальти в послематчевой серии с «Лансом» в 1/32 Кубка Франции. Благодаря его мастерству команда смогла пройти в следующий раунд турнира.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Вячеслав Чанов
Матвей Сафонов
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