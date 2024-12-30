Чанов — о перспективах Сафонова в «ПСЖ»: «Матвей вовремя появился, он может стать первым номером до конца чемпионата»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Во-первых, он действительно провел много матчей — все сомневались насчет этого. Но он доказал — и его начали ставить, менять местами с Доннаруммой. Матвей вышел и показал достаточно хорошую игру. То, что на него повесили матч против «Баварии» [в рамках общего этапа Лиги чемпионов]... Да, было, кто из вратарей не ошибается? Но если посчитать те же сейвы в этом матче, то счет 0:1 — еще в порядке.

В какое-то время тренеры сделали правильно, что отставили его. Потому что в этот момент, не дай Бог, плохой следующий матч — и чисто психологически для него было бы очень тяжело. Потом снова он появился, провел прекрасный матч и вытащил серию пенальти. Это лишний раз доказало всем, кто он такой», — сказал Чанов «СЭ».

Также Чанов поделился мнением о перспективах Сафонова в новом году.

«Очень рад за Матвея. Несмотря на все санкции, не последний клуб из Франции все равно приглашает российского вратаря. Хотя, казалось бы, зачем? Значит, они увидели в нем не только политическую подоплеку, но и то, что он хороший вратарь, который может побороться с Доннаруммой. Учитывая, что сезон продолжается, теперь оба голкипера в равных условиях. У Доннаруммы, может быть, сейчас что-то не то пошло, и Матвей как раз вовремя появился. Теперь все зависит от сборов и от того, кому отдадут предпочтение. Он вполне может стать первым номером «ПСЖ» до конца чемпионата», — добавил Чанов.

Летом 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в 8 матчах, пропустив 6 голов и 3 раза сыграв на ноль.

Александр Абустин