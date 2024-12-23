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Чанов заявил, что тренерам «ПСЖ» пора определиться, кто «номер один» — Доннарумма или Сафонов

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что тренерскому штабу «ПСЖ» пора определиться с первым вратарем.

«Конечно, хорошо, когда есть «номер один». Вратарь должен иметь право на ошибку. А если после нее тренер будет усаживать на лавку, то все будут бояться и рано или поздно обязательно совершат ошибку. Тренерскому штабу «ПСЖ» надо определиться, пускай у них голова болит. Но наверняка большую роль играет языковой барьер. Я выступал в Германии, и пока не начал сносно общаться на немецком, всем было все равно, что ты игрок сборной. Каждый борется за свой шанс и пытается им воспользоваться. Поэтому Матвею надо набраться терпения. Характера ему не занимать, а мы будем его поддерживать», — сказал Чанов «ВсеПроСпорт».

22 декабря российский вратарь успешно отразил два пенальти в послематчевой серии с «Лансом» в 1/32 Кубка Франции. Благодаря его мастерству команда смогла пройти в следующий раунд турнира.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Вячеслав Чанов
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