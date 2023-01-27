«Челси» договорился с «Лионом» о переходе защитника Гюсто

27 января, 23:25
«Челси» согласовал с «Лионом» трансфер защитника Мало Гюсто, информирует журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
Как отмечает источник, «Челси» приобретет 19-летнего футболиста, но позволит ему доиграть текущий сезон в составе французского клуба на правах аренды.
Густо является воспитанником «Лиона». В сезоне-2022/23 он принял участие в 15 матчах лиги 1 и отметился одной голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования