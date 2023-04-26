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Кемпес — о свисте болельщиков «ПСЖ» в адрес Месси: «Им больно, что он не играет за клуб так, как за Аргентину»

Руслан Минаев
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Чемпион мира-1978 в составе сборной Аргентины Марио Кемпес объяснил свист болельщиков «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси.

«Ситуация в том, что он играет во Франции. Стране, чья команда играла в финале чемпионата мира [2022 года в Катаре] с Аргентиной и проиграла, а Месси стал звездой матча. Болельщикам больно видеть, что лучший футболист мира играет в их команде не так, как делал это в Катаре», — цитирует Кемпеса Mundo Deportivo.

Ранее Кемпес призвал Месси все же остаться в «ПСЖ».

В Катаре Месси провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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