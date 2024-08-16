Чемпионат Франции по футболу стартует 16 августа 2024-го и завершится 17 мая 2025-го. В розыгрыше примут участие 18 команд. В лигу 1 сезона-2024/2025 вышли «Осер», «Анже» и «Сент-Этьен». Из первенства страны по итогам прошлого сезона вылетели «Мец», «Лорьян» и «Клермон». Стартует чемпионат матчем «Гавр» — «ПСЖ».

Расписание лиги 1, 1-й тур

16 августа, пятница

21:45. «Гавр» — «ПСЖ»

17 августа, суббота

18:00. «Брест» — «Марсель»

20:00. «Реймс» — «Лилль»

22:00. «Монако» — «Сент-Этьен»

18 августа, воскресенье

16:00. «Осер» — «Ницца»

18:00. «Тулуза» — «Нант»

18:00. «Монпелье» — «Страсбур»

18:00. «Анжер» — «Ланс»

21:45. «Ренн» — «Лион»

Время начала — московское.

Трансляцию матчей в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

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