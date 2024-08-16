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Сегодня, 14:30

Чемпионат Франции — 1-й тур: расписание и результаты матчей

Чемпионат Франции сезона-2024/2025 стартует 16 августа 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джанлуиджи Доннарумма (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press
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Чемпионат Франции по футболу стартует 16 августа 2024-го и завершится 17 мая 2025-го. В розыгрыше примут участие 18 команд. В лигу 1 сезона-2024/2025 вышли «Осер», «Анже» и «Сент-Этьен». Из первенства страны по итогам прошлого сезона вылетели «Мец», «Лорьян» и «Клермон». Стартует чемпионат матчем «Гавр» — «ПСЖ».

Расписание лиги 1, 1-й тур

16 августа, пятница

21:45. «Гавр» — «ПСЖ»

Франция. Лига 1. 1-й тур
16 авг, 21:45. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
ПСЖ

17 августа, суббота

18:00. «Брест» — «Марсель»

Франция. Лига 1. 1-й тур
17 авг, 18:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Марсель

20:00. «Реймс» — «Лилль»

Франция. Лига 1. 1-й тур
17 авг, 20:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Лилль

22:00. «Монако» — «Сент-Этьен»

Франция. Лига 1. 1-й тур
17 авг, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Сент-Этьен

18 августа, воскресенье

16:00. «Осер» — «Ницца»

Франция. Лига 1. 1-й тур
18 авг, 16:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Ницца

18:00. «Тулуза» — «Нант»

Франция. Лига 1. 1-й тур
18 авг, 18:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Нант

18:00. «Монпелье» — «Страсбур»

Франция. Лига 1. 1-й тур
18 авг, 18:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Страсбур

18:00. «Анжер» — «Ланс»

Франция. Лига 1. 1-й тур
18 авг, 18:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Ланс

21:45. «Ренн» — «Лион»

Франция. Лига 1. 1-й тур
18 авг, 21:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Лион

Время начала — московское.

Трансляцию матчей в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

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Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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