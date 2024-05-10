Чемпионат Франции, 33 тур: расписание и результаты матчей

Сегодня, 10:30
Матчи 33-го тура чемпионата Франции по футболу пройдут с 10 по 12 мая. «Марсель» сыграет с «Лорьяном», «Монако» отправится в гости к «Монпелье», «ПСЖ» встретится с «Тулузой» и другие противостояния.
Следить за ключевыми событиями игр лиги 1 можно в матч-центре «СЭ». Публикуем информацию о матчах 33-го тура чемпионата Франции. Время начала — московское.
10 мая. 22:00. «Брест» — «Реймс»
10 мая. 22:00. «Ницца» — «Гавр»
12 мая. 22:00. «Клермон Фут» — «Лион»
12 мая. 22:00. «Марсель» — «Лорьян»
12 мая. 22:00. «Монпелье» — «Монако»
12 мая. 22:00. «Нант» — «Лилль»
12 мая. 22:00. «ПСЖ» — «Тулуза»
12 мая. 22:00. «Ренн» — «Ланс»
12 мая. 22:00. «Страсбур» — «Метц»
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