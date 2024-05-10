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Сегодня, 10:30

Чемпионат Франции, 33 тур: расписание и результаты матчей

С 10 по 12 мая пройдут матчи 33-го тура лиги 1
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Монако» Александр Головин.
Александр Головин (в красном).
Фото AFP
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Матчи 33-го тура чемпионата Франции по футболу пройдут с 10 по 12 мая. «Марсель» сыграет с «Лорьяном», «Монако» отправится в гости к «Монпелье», «ПСЖ» встретится с «Тулузой» и другие противостояния.

Следить за ключевыми событиями игр лиги 1 можно в матч-центре «СЭ». Публикуем информацию о матчах 33-го тура чемпионата Франции. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Франции по футболу

10 мая. 22:00. «Брест» — «Реймс»

Франция. Лига 1. 33-й тур
10 мая, 22:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Реймс

10 мая. 22:00. «Ницца» — «Гавр»

Франция. Лига 1. 33-й тур
10 мая, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Гавр

12 мая. 22:00. «Клермон Фут» — «Лион»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
Лион

12 мая. 22:00. «Марсель» — «Лорьян»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Лорьян

12 мая. 22:00. «Монпелье» — «Монако»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Монако

12 мая. 22:00. «Нант» — «Лилль»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Лилль

12 мая. 22:00. «ПСЖ» — «Тулуза»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Тулуза

12 мая. 22:00. «Ренн» — «Ланс»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Ланс

12 мая. 22:00. «Страсбур» — «Метц»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
Метц

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

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