Чемпионат Франции объявил новое название турнира.

21 марта, 17:33
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) и McDonald's сообщили о начале сотрудничества.
С 1 июля 2024 года чемпионат будет называться McDonald's лига 1. Контракт рассчитан на три сезона.
«Благодаря своей сети из 1560 ресторанов McDonald's позволит лиге 1 стать еще ближе к своим болельщикам по всей стране», — говорится в заявлении пресс-службы.
Корпорация работает в сфере общественного питания. Она будет платить за нейминговые права чемпионата Франции 20 миллионов евро в год.
На данный момент действующий партнер чемпионата Uber платил 15 миллионов евро.
После 26 туров лиги 1 лидером является «ПСЖ», набравший 59 очков. Вторым идет «Брест», в активе которого 47 баллов.