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Сегодня, 19:30

Лига 1: как смотреть чемпионат Франции в России

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Российские телеканалы не транслируют матчи чемпионата Франции.
Фото Reuters
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Российские телеканалы не транслируют матчи чемпионата Франции.

В марте 2022 года профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приостановила действие контракта с телеканалом «Матч ТВ» на трансляцию матчей. Соглашение было расторгнуто в одностороннем порядке.

Федеральный телеканал стал обладателем телевизионных прав на показ матчей французской лиги в августе 2021 года. Контракт был заключен на три сезона. При этом субхолдинг «Матч» обладал правом двух первых выборов игр каждого тура для показа на своих ресурсах.

Таким образом, официальных телетрансляций матчей чемпионата Франции в России нет. Следить за играми в прямом эфире можно с помощью в тематических сообществах в социальных сетях, таких как «ВКонтакте».

Также следить за матчами чемпионата Франции можно с помощью сайтов и приложений букмекерских контор, а также с установкой IPTV. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции топ-матчей. Ключевые события и результаты всех игр доступы в матче-центре «СЭ».

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

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